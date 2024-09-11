Блинкен рассказал, что сегодня состоялись очень хорошие обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским, всей его командой и Сибигой относительно ситуации на поле боя.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на этой неделе обсудят дальнобойные возможности для Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лемми.

В частности, в контексте возможности применения Украиной дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow, госсекретарь США ответил на вопрос, насколько он обеспокоен по поводу реагирования на эскалацию со стороны России, и стремятся ли украинцы использовать эти дальнобойные ракеты для ударов по Крымскому мосту.

Блинкен сказал, что сегодня состоялись очень хорошие обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским, всей его командой и Сибигой относительно ситуации на поле боя, целей Украины, и в чем она нуждается для достижения дальнейшего успеха.

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"Между прочим, мы обсудили ведение дальнобойного огня, но и также ряд других вещей", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что содержание этих обсуждений он сообщит подробности президенту США Джо Байдену в Вашингтоне. Тоже самое планирует сделать и Ламми в Лондоне на встрече с премьер-министром Киром Стармером.

"Без сомнения, оба наших руководителя обсудят это, когда встретятся позже на этой неделе в пятницу в Вашингтоне", - сказал Блинкен.

Снятие ограничений на использование оружия для Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что его администрация "прямо сейчас" прорабатывает вопрос снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия в войне с РФ.

Об этом пишет Reuters. Агентство отмечает, что США неохотно поставляют или санкционируют использование оружия, которое может поражать цели в глубине России. Вашингтон опасается, что это приведет к эскалации конфликта.

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