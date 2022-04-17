Артиллерия Вооруженных сил Украины мощно поздравила страну с Вербным воскресеньем и потролила оккупантов, напомнив, что для них есть своя "верба".
Ролик появился в Facebook Минобороны Украины.
"В Вербное воскресенье украинцы говорят: "Не я бью, верба бьет". Для оккупантов ВСУ имеет особую вербу, которая уже 53 дня не перестает бить рашистов", - отметили воины.
Артиллеристы также показали мощные атаки по позициям оккупантов и пообещали, что Украина одержит победу.
Ранее Генштаб ВСУ показал работу украинских артиллеристов. На кадрах артиллеристы отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха работают "Градами" по позициям русских захватчиков.