Воины отметили, что для оккупантов у них есть своя "верба", которая бьет по ним уже более 50 дней войны.

Артиллерия Вооруженных сил Украины мощно поздравила страну с Вербным воскресеньем и потролила оккупантов, напомнив, что для них есть своя "верба".

Ролик появился в Facebook Минобороны Украины.

"В Вербное воскресенье украинцы говорят: "Не я бью, верба бьет". Для оккупантов ВСУ имеет особую вербу, которая уже 53 дня не перестает бить рашистов", - отметили воины.

Артиллеристы также показали мощные атаки по позициям оккупантов и пообещали, что Украина одержит победу.

Ранее Генштаб ВСУ показал работу украинских артиллеристов. На кадрах артиллеристы отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха работают "Градами" по позициям русских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: