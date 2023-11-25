О неудачных атаках оккупантов и событиях на фронте говорится в новом отчете ведомства.

В течение суток армия РФ вела штурмовые действия на 4 направлениях, но получила "по зубам" от Вооруженных сил Украины.

Также враг "зашевелился" в Запорожской области в попытке восстановить утраченные позиции на фронте. О напрасных надеждах РФ и самых интенсивных боях рассказал Генштаб ВСУ вечером 25 ноября.

В отчете ведомства говориться, что в течение суток армия Украины провела 42 боевых столкновения с врагом.

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Россияне пытались вести штурмы на Купянском направлении в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Там наши защитники сдержали 3 атаки. Враг нанес авиационные удары вблизи Ивановки и Кисловки, "накрыл" артиллерийским и минометным огнем 5 населенных пунктов Харьковщины: н. п. Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово.

На Бахмутском направлении Россия также вела штурмы. Бои шли в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, там сдержано 7 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Николаевка, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Марьинском направлении также было "горячо". Штурмы РФ пришлось сдерживать в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области (отражено 7 атак). Россия скоординировала авиацию для ударов неподалеку от Новомихайловки Донецкой области. Артиллерией и минометным огнем оккупанты "накрыли" 10 населенных пунктов Донецкой области - среди них Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении тоже были безуспешные штурмы со стороны военных РФ. Россия пыталась наступать южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области. 10 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам. Среди них: Водяное, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

В то же время враг "зашевелился" на Запорожском направлении. "4 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области", - указал Генштаб.

Оккупанты вели обстрелы из артиллерии и минометов по 20 населенным пунктам. Среди них Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области.

Отдельно следует упомянуть об оперативной ситуации на Авдиевском направлении. Там ВСУ сдержали 17 атак врагов. Бои шли возле Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области.

"Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области", - добавил Генштаб.

Удары авиации ВСУ за 25 ноября - какой результат

В рамках своего отчета Генштаб также уточнил результат ударов украинской авиаци и ракетных войск по позициям РФ в Украине. Так, наши пилоты реализовали 11 ударов.

В течение суток ракетные войска поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства и склад боеприпасов противника, говорилось в отчете.

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