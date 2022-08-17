Генералы РФ попросту не могут сказать Путину о полном провале.

Армия РФ сейчас занимается лишь тем, что имитирует "бурную деятельность". Так военные пытаются скрыть от президента страны-агрессора Путина, что терпят полное поражение.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал в интервью Юлии Латыниной.

"Российское командование решает одну очень важную задачу: как бы так сделать, чтобы все еще не поняли, что они проигрывают. Потому что все их усилия на линии фронта - это то, что в армии называется имитацией бурной деятельности. Иначе назвать потуги, которые пятую неделю подряд преследуют по одной и той же схеме, невозможно", - отметил он.

По словам Арестовича, когда люди хотят чего-то достичь, они что-то меняют, пытаются выбрать другую тактику или же просто пересматривают план действий. А российские генералы этого не делают. К примеру, на Изюмском направлении военные РФ делают одно и то же, из-за чего регулярно получают отпор ВСУ.

От Северска и до Бахмута они отчаянно пытаются "подрезать", заходить сбоку, выйти хотя бы на какие-то окраины. И все равно ничего не добиваются, отметил Арестович. Рашисты так и не могут захватить Бахмут, убиваются в Песках и Авдеевке. Аналогичная ситуация на Запорожском и Херсонском направлении.

Обещанного россиянами "страшного наступления" нет. По словам Арестовича, рашисты продолжают ходить в "безумные" атаки и несут потери, однако ничего не могут этим достичь. РФ уже отправляет в Украину недоформированный армейский корпус, который несет не тактическую, а стратегическую роль.

По словам Арестовича, сейчас российские генералы думают, что им делать. Прямо сказать Путину, что ничего не выйдет и они вообще все "пролюбили", что у них большие проблемы с удержанием уже захваченных ранее территорий, они не могут. Также генералам нельзя говорить, что им нужно становиться в оборону, ведь Путин потребует наступать. А наступление проводить они не могут. Именно поэтому армия РФ делает то, чему всех российских военных лучше всего научили - они изображают "бурную деятельность".

Рашисты, ссылаясь на "временные трудности", тянут время и ждут каких-то перемен, отметил Арестович. Генералы боятся пойти к Путину и прямо сказать о проигрыше. Но и выполнять его приказы им страшно. Потому армия РФ не наступает, не отступает, а просто изображает какие-то попытки вести бой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Арестович намекнул, что удара по Крымскому мосту пока не будет.

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