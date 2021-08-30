Трагедия в Иловайске, убежден он, "нас всех перессорила".

Иловайская трагедия перессорила военных и народ с властью, она продолжается до сих пор.

Об этом заявил советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире ток-шоу "Право на власть", пишет ТСН.

По его словам, российские войска изначально заманивали украинских бойцов в "коридор". Арестович убежден, что трагедия должна получить политическую, военную и информационную оценку.

"Нас всех перессорили", - говорит он.

Трагедия, по его мнению, была неизбежной, "хотя ее можно было избежать". В частности, как считает Арестович, "коридоры" для выхода украинских бойцов могли быть другими, не согласованными с РФ. Он также раскритиковал оценку стратегической информации вокруг страны в то время.

Арестович отметил, что россияне имели подобный опыт создания "коридоров". Поэтому с начала операции в Иловайске планировали его для ухода от прямых столкновений и недопущения попадания военных РФ в плен.

Иловайская трагедия

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен.

Автор: Юрий Годован