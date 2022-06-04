По словам российского президента, армия РФ "щёлкает" западные вооружения в Украине "как орешки".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на слова российского президента Владимира Путина о поставках вооружения Украине.

Об этом шла речь в эфире "Фейгин Live".

Марк Фейгин предположил, что заявления Путина о том, что армия РФ "щёлкает" западные вооружения "как орешки", является цитатой его подчиненных о якобы победах России в Украине.

Арестович предположил, что под тем самым западным вооружением Путин мог иметь в виду М-777.

"Гранатометы слишком мало, наверное доложили, что уничтожили М-777 (буксируемая гаубица калибром 155-мм - УНИАН) или еще какие-то орудия, которые пришли", - отметил он.

Как писал УНИАН, комментируя решение США направить в Украину новые вооружения, Путин сказал: "Наши средства ПВО щелкают вооружения на Украине как орехи, уничтожены десятки".

1 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

В зависимости от типа ракеты из установки HIMARS могут быть запущены на расстояния от 40 до 300 км. Украинская сторона получит боеприпасы, огневая мощь которых не будет превышать 70 км.

Кроме того, в пакет помощи войдут: высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; противоартиллерийские радары; радары воздушного наблюдения; Javelin и командно-пусковые модули к ним; противотанковое оружие; артиллерийские снаряды калибра 155-мм; вертолеты Ми-17; тактические машины; запасные части и оборудование.

В Госдепе при этом сообщили, что получили гарантии от украинского руководства о том, что западное оружие не будет использоваться для операций по целям в России.

На Банковой объяснили, почему Украина не будет обстреливать Россию американскими РСЗО.

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