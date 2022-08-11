По словам Арестовича, быстро победить в войне Украине не удастся.

Война в Украине может быть "достаточно длинной историей" и продолжиться до следующего лета, если речь идет о полной деоккупации территории.

Такой прогноз озвучил в интервью Дмитрию Гордону советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Потому что когда воюет армия поколения 5+ и 3-, как американская и иракская - это бывает быстро. Но мы помним, что было после войны - еще 15 лет гражданской войны. А когда воюет 3 и 3, как наша с российской... Там же смешно было, армия России 3+ поколение наступало на 3- украинскую. Теперь все поменялось местами: они на Т-62, а мы с HIMARS, радарами и так далее", - объяснил он.

"Я вижу месяцами эту историю, еще как минимум до Нового Года, до того, как сломается тренд войны и мы их начнем лупить. Но когда мы их начнем лупить - еще вопрос, сколько будем лупить, на что они пойдут ради этого, будут ли 100 тысяч корейских добровольцев, условно говоря... Центральный вопрос всей этой истории, на который пока сложно ответить - как поведет себя военно-политическое руководство РФ, когда они видимо, зримо и понятно даже для россиян начнут проигрывать", - добавил он.

По словам Арестовича, Россия очень хочет переговоров и делает все, чтобы "вытянуть" Украину на них.

"Речи не идет о капитуляции, даже в марте речь не шла о капитуляции. Они хотят нейтральный статус (не вступаем в НАТО), они хотят Крым и Донбасс железно. Херсон они готовы отдать, я уверен на 100%. Ну и снять санкции они очень хотят. Снимите санкции, чтобы мы подготовились и напали на вас снова через лет 5-6 снова, хорошо подготовившись", - высказался он, добавив, что действующий президент никогда не пойдет на такие условия России.

Как сообщал УНИАН, в июле Арестович, говоря о сроках завершения войны, предположил, что Украина "разберется с этой проблемой" за 2,5 года.

В конце мая он прогнозировал, что война продлится несколько месяцев.

Ранее, в апреле, Арестович называл другие сроки войны - до конца нынешнего года.

Он также объяснил, почему его прогнозы не всегда сбываются. Арестович считает, что главная причина - идиотизм российского политического руководства.