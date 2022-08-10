Для победы Украине нужно оружие в достаточном количестве, отметил Дмитрий Марченко.

Украинский генерал Дмитрий Марченко назвал условие, при котором Украина может завершить войну с Россией, одержать победу и выйти на границы 1991 года уже весной 2023 года.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью РБК-Украина.

"Если у нас будет то количество вооружения, которое нам было обещано, которое нам необходимо, то, думаю, весной следующего года мы будем праздновать победу", – спрогнозировал он.

Генерал высказался категорически против каких-либо переговоров с Россией путем сдачи той или иной территории:

"Если мы это сделаем, то мы эту войну просто переложим на плечи наших детей. Если мы оставим врагу хотя бы кусок земли, он вернется домой, сделает определенные выводы и через шесть или восемь лет нападет снова. Поэтому нам нужно отстоять всю территорию, нам нужно брать под контроль все границы Украины и не оставлять им ни одного клочка нашей земли".

Напомним, ранее генерал-майор Дмитрий Марченко прогнозировал, что горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может закончиться к концу текущего года:

"Я очень редко берусь прогнозировать, но долго она не будет. Ни они, ни мы долго не потянем. Именно горячая фаза закончится к концу года однозначно".

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