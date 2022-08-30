В сети сообщают о новом мощном ударе по Антоновскому мосту возле временно оккупированного россиянами Херсона.
Местные Telegram-каналы опубликовали несколько видео от очевидцев.
Официальной информации об очередной атаке на данный момент нет.
Наступление ВСУ на юге: что известно
Ранее сообщалось, что в понедельник, 29 августа, ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.
Стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.
Также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в течение нескольких месяцев передавала Украине оружие для большого контрнаступления с целью освобождения южных регионов от российских захватчиков.
По данным главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, ВСУ точными, "хирургическими" ударами "отрезали" российскую армию от поставок вооружения и личного состава в Херсонскую область из оккупированного Крыма.