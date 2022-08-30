Официальной информации об атаке на данный момент нет.

В сети сообщают о новом мощном ударе по Антоновскому мосту возле временно оккупированного россиянами Херсона.

Местные Telegram-каналы опубликовали несколько видео от очевидцев.

Официальной информации об очередной атаке на данный момент нет.

Відео дня:

Наступление ВСУ на юге: что известно

Ранее сообщалось, что в понедельник, 29 августа, ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

Также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в течение нескольких месяцев передавала Украине оружие для большого контрнаступления с целью освобождения южных регионов от российских захватчиков.

По данным главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, ВСУ точными, "хирургическими" ударами "отрезали" российскую армию от поставок вооружения и личного состава в Херсонскую область из оккупированного Крыма.

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