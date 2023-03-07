Инцидент с расстрелом украинского военного вызвал "нездоровый" ажиотаж в украинских социальных сетях и СМИ.

Министерство обороны Украины призвало общество проявить сочувствие и тактичность по поводу гибели бойца ВСУ, который стал жертвой жестокого расстрела российских военных, ведь его родным сейчас очень больно.

После появления жестокого ролика о смерти Героя Украины в социальных сетях и СМИ началась "нездоровая" активность: украинцы спамят сообщениями о возможной личности героя, и ведут собственные расследования этого события.

Объявление на этот счет сделала заместитель главы Минобороны Анна Маляр:

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"Соцсети и тактичность - несовместимы, меньше с тем, лучше дождаться пока бригада (командир) официально подтвердит личность погибшего", - написала она в Facebook.

Убийство бойца ВСУ вызвало бурную реакцию в Украине

Напомним, что 6 марта в Telegram-каналах украинцы начали распространять ролик об очередном военном преступлении со стороны россиян: в кадре оккупанты казнили украинца, который сказал фразу "Слава Украине" - они его расстреляли.

Действия россиян вызвали возмущение среди граждан и властей. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что уже направил ролик международным партнерам Украины, как доказательство очередного проявления зверств россиян.

Также в поддержку военного в обществе начался марафон в социальных сетях с тегами "Слава Украине" и "Героям Слава". Его главная цель - обратить внимание мира на события, происходящие в Украине.

Уже сегодня продюсер ВВС София Кочмар-Тимошенко сообщила в социальной сети, что вышла на личный контакт с родными погибшего украинца. Семья узнала своего родного человека по глазам и голосу.

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