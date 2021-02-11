На Донбассе - очередное обострение.

На Донбассе в районе Зайцево сегодня от пули вражеского снайпера погиб Александр Глушко - боец с Полтавщины.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Погибший воин служил в инженерно-саперном взводе одной из бригад, которая входит в состав Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В ОГА выразили соболезнования родным, знакомым и собратьям воина. Дату и место церемонии прощания сообщат дополнительно.

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Автор: Юрий Годован