Александр Глушко погиб на Донбассе / фото: Полтавская ОГА
На Донбассе в районе Зайцево сегодня от пули вражеского снайпера погиб Александр Глушко - боец с Полтавщины.
Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
Погибший воин служил в инженерно-саперном взводе одной из бригад, которая входит в состав Десантно-штурмовых войск ВСУ.
В ОГА выразили соболезнования родным, знакомым и собратьям воина. Дату и место церемонии прощания сообщат дополнительно.
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