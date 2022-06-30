43 военнослужащих полка "Азов" вернулись домой после российского плена.

Татьяна Харько, сестра пленного "азовца" - командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея "Волыны" Волынского, рассказала о состоянии защитников Украины, которые 29 июня вернулись домой. 99% военных, которых удалось освободить из плена, потеряли конечности.

Об этом она рассказала в комментарии "Суспильному".

По словам представительницы Ассоциации семей защитников "Азовстали", освобожденные военные находятся в ужасном состоянии. Однако они счастливы, что им удалось вернуться из русского плена домой.

Некоторые "азовцы", отметила сестра Волынского, не слышат или не видят. Всем освобожденным из плена защитникам нужна медицинская помощь.

"Почти все, 99% без рук, без ног. Кто-то не слышит, кто-то не видит, но глаза счастливы. Некоторые ребята говорят со слезами на глазах, некоторые говорить не могут. Сейчас, я думаю, они в пути. Ребята из этого обмена нуждаются в неотложной медицинской помощи, осмотре", - рассказала сестра защитника "Азовстали".

Самого Волынского из плена не вернули. Его сестра рассказала, что семья защитника не имеет с ним никакой связи. После того как "Волына" попал в русский плен, информации о нем нет.

Однако сестра защитника отметила, что она и другие родственники "азовцев" радуется освобождению хотя бы некоторых защитников, ведь все они - герои.

"Мы все их очень ждем и будем делать максимально много, чтобы все вернулись домой", - добавила Харько.

Обмен пленными: Украине удалось вызволить из плена некоторых "азовцев"

29 июня состоялся крупнейший обмен пленными с РФ. 144 защитника, в том числе "азовцы", вернулись домой.

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это крупнейший обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов"", - сообщили в ГУР.

В ВСУ прокомментировали освобождение из плена оккупантов защитников "Азовстали" и рассказали, почему важно сохранять информационную тишину по этому поводу.