Более 90% городской инфраструктуры уничтожено.

В Мариуполе во время бомбардировки детской больницы российскими оккупантами заживо сгорели почти 50 человек.

Как сообщает Мариупольский городской совет в Telegram, об этом мэр города Вадим Бойченко заявил сегодня во время круглого стола на тему: "Политические и правовые последствия преступлений Российской Федерации против Украины", который проходил в режиме видеосвязи.

По словам городского головы, Мариуполь, который до недавнего времени был символом развития, сейчас почти полностью разрушен российскими оккупантами. В частности, более 90% городской инфраструктуры уничтожено. Из них, по меньшей мере 40% уже не подлежит восстановлению. Сейчас городской совет уже создал комиссию, которая фиксирует факты разрушений коммунального и частного имущества. На сегодня внесли более 300 таких фактов. Однако главное преступление - тысячи убитых мирных мариупольцев.

"Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых примерно 210 – дети. Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорели почти 50 человек. Разбомбили драматический театр, где в то время от обстрелов скрывались более 900 человек. Это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя", - подчеркнул Бойченко.

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