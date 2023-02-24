Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Есть вероятность, что в годовщину широкомасштабного вторжения 24 февраля Россия приготовит "сюрпризы".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал в эфире телемарафона украинцев быть максимально осторожными и особенно внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

Он добавил, что РФ может и передумать, так как видела, что Украина готовилась к сегодняшней их атаке.

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Не исключено, что Россия может нанести удар в другой день, допустил Игнат

24 февраля 2023 - годовщина широкомасштабного вторжения РФ

Президент Владимир Зеленский в годовщину широкомасштабного вторжения России 24 февраля обратился к украинцам со словами о стойкости и выразил уверенность, что 2023 год будет годом победы над агрессором.

Военный эксперт Петр Черник предполагает, что 24 февраля россияне могут устроить ракетный удар. Однако его эффективность будет ниже, чем во время прошлогодних атак. В то же время эксперт не исключает вероятности диверсий.

За год полномасштабной войны общие боевые потери России в Украине предварительно составили 146 тысяч 820 человек личного состава. Также РФ потеряла: танков - 3363, боевых бронированных машин - 6600, артиллерийских систем - 2363.