В "ДНР" заявили об установлении причастных к ликвидации "Гиви"

Главарь "ДНР" заявил о задержании ряда лиц, причастных к уничтожению террориста Михаила Толстых.

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что "следствие" установило причастных к ликвидации боевика Михаила Толстых ("Гиви").

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"Установлены все лица, причастные к этому (уничтожению "Гиви" - Ред.), некоторые задержанные, но не все", - сказал Захарченко, слова которого передает один из ресурсов террористов.

По его словам, подозреваемые причастны к убийству двух главарей боевиков - "Гиви" и "Моторолы".

8 февраля 2018 года на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов сообщил, что "Гиви" был ликвидирован в результате операции украинских спецслужб.

Ранее в так называемой "ЛНР" заявили, что к ликвидации главаря батальона боевиков "Сомали" Михаила Толстых "Гиви" якобы причастны украинские силовики.