В ОБСЕ раскритиковали Россию за попытки заменить своих офицеров в СЦКК на боевиков

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считает замену российских офицеров на боевиков "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) неприемлемой альтернативой.

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Соответствующее заявление на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) зачитала сегодня исполняющий обязанности заместителя главы миссии США Мишель Сайдерс.

В частности, дипломат заявила, что Российская Федерация должна вернуть своих офицеров в состав СЦКК.

"Россия в одностороннем порядке отозвала свой контингент из СЦКК в декабре, что лишило стороны эффективного механизма для установления временного перемирия", - заявила Сайдерс.

"Как мы знаем из сообщений Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, так называемая власть "ДНР" за месяц одобрила лишь один из 44 запросов с просьбой предоставить гарантии безопасности для ремонтных работ с тех пор, как Россия покинула СЦКК. Это не является приемлемой альтернативой. Россия не должна уклоняться от своих обязательств и должен вернуться в СЦКК немедленно", - подчеркнула Сайдерс.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны были покинуть Украину из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что решение РФ вывести российских военнослужащих из состава СЦКК существенно подрывает Минские соглашения.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что заявления РФ о якобы пренебрежительном отношении украинских военнослужащих к российским коллегам в СЦКК не соответствуют действительности.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что СЦКК играет важную роль в выполнении Минских соглашений и обеспечении безопасности наблюдателей миссии.

Также в СММ ОБСЕ заявили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.