В Украине состоялись первые испытания отечественной крылатой ракеты наземного базирования (фоторепортаж, видео)

Секретарь СНБО заявляет, что ракетные комплексы такого класса «являются важным фактором сдерживания агрессора».

В Украине сегодня успешно состоялись первые летные испытания новой ракетной техники - украинской крылатой ракеты наземного базирования, которая способна точно поражать наземные и морские цели.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения испытаний, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, это полностью украинская разработка, которая осуществляется конструкторами государственного предприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины.

«Во время испытаний, которые прошли успешно, проверялись летные характеристики и работа систем ракеты», - отметил Турчинов.

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Он также сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны, который координирует национальную ракетную программу, поставил задачу «по разработке комплексов крылатых ракет не только наземного, но также морского и воздушного базирования».

«Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия», - сказал секретарь СНБО.

«Для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии, которое произошло после подписания Будапештского меморандума, на вооружении ВСУ не оставалось ни одной крылатой ракеты», - подчеркнул Турчинов.

«Сегодняшними испытаниями мы открыли новый этап ракетной программы, согласно которому наши Вооруженные силы должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты, которые способны на большом расстоянии точно поражать вражеские цели», - сказал секретарь СНБО.

По словам Турчинова, ракетные комплексы такого класса «являются важным фактором сдерживания агрессора».