В разведке рассказали о маршрутах поставок на Донбасс оружия из оккупированного Крыма

По данным разведки, на оккупированную территорию востока Украины оружие переправляют под руководством российских силовиков.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявляет, что оружие из оккупированного Крыма российские наемники активно используют против украинских военнослужащих на востоке Украины.

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Об этом он заявил в эфире передачи "Донбасс. Реалии", сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

"Для поставки в ОРДЛО захваченного российской армией вооружения из оккупированного Крыма использовались два маршрута: первый - через акваторию Азовского моря, второй - по территории РФ. Поставки оружия происходят под постоянным контролем российских властей. Сначала этим занимались представители ФСБ РФ и ГРУ ГШ ВС РФ. Сегодня на оккупированную территорию востока Украины оружие поставляют военнослужащие Южного военного округа ВС РФ", - сказал Скибицкий.

Как сообщал УНИАН, 11 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

В то же время он отметил, что значительный боезапас украинской армии, который остался в Крыму, по данным российских военных экспертов, не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте.