В оккупированном Луганске исчезли украинские лекарства - СМИ

Источники во временно оккупированных городах Донбасса рассказали LIGA.net о ситуации с лекарствами украинского производства.

Во временно оккупированном Луганске исчезли в аптеках лекарства украинского производства.

"Если раньше, как говорится, нужно было знать места, где и когда их купить, то сейчас их практически нет", - сообщили LIGA.net местные жители.

Луганчанка Марина уточнила, что просит родных покупать лекарства украинского производства в Станице Луганской, которая находится в 12 километрах от города.

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"Нас спасает Станица (подконтрольная Украине территория, - Ред.), прошу родственников, они покупают хотя бы от гриппа и простуды ребенку. Не сравнить цены и качество, наши (украинского производства, - Ред.) значительно эффективнее и дешевле", - объяснила Марина.

Жители захваченного российскими гибридными войсками Донецка уточнили, что в городе есть некоторые украинские лекарства, но они дороже, как минимум, в два раза.

"Цитрамон-Дарница точно есть. Но даже на него очень большая накрутка, много российских и болгарских", - сказала дончанка Ирина.

Как ранее сообщали СМИ, пророссийские наемники в Луганской области запретили проносить в помещения и на территорию так называемых государственных органов мобильные телефоны с сим-картами операторов Vodafone Ukraine, "Киевстар" и "Интертелеком".