В "ЛНР" вслед за запретом выезда не разрешают использовать Vodafone (фото)

Пророссийские наемники в Луганской области запретили проносить в помещения и на территорию так называемых государственных органов мобильные телефоны с сим-картами операторов Vodafone Ukraine, Киевстар и Интертелеком.

По информации нескольких источников LIGA.net в Луганске, "бюджетников" в городе также предупредили о запрете.

"Люди реально обрадовались, когда появилась мобильная связь в городе. Были ж как в темнице: ничего и не видно, и не слышно. Пропаганда и обвинения в сторону Украины лились с экранов ТВ: это Украина якобы не хочет платить пенсию, это ВСУ "специально не пускают" Vodafone Ukraine. В итоге Украина сделала связь, и прошел этот истеризм. Но им (боевикам, - ред.) нужна новая страшилка", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

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По ее словам, теперь они пугают тем, что всех Vodafone Ukraine якобы прослушивает. "Бред, да и только", - добавил местный житель.

Дончанин Максим уточнил, что всех сотрудников "госучреждений" перевели на местный мобильный оператор "Феникс".

"При этом они обложили их данью - сбор 5% от месячной зарплаты на поддержку и развитие Феникса", - сказал он.

Другой источник в городе уточнил, что это сделано было специально, поскольку ранее им запретили выезжать из временно оккупированной территории Донецкой области. "Чтобы отрезать совсем, звонить нельзя, выезжать - тоже", - пожаловалась местная жительница Галина.

Она подтвердила, что мобильной связи Vodafone Ukraine нет с 11 января и по сегодняшний день включительно. "Но мы все еще верим, что она появится", - сказала Галина.

Как сообщал УНИАН, оккупанты ограничивают возможность выезда на подконтрольную Украины территорию людям, работающим в так называемых органах местной власти и бюджетникам, для предотвращения дальнейшего снижения доверия населения временно захваченных районов Донбасса.