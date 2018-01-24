Генштаб засекретил данные о поставках армии современного оружия

Информация о планирующихся поставках на вооружение украинской армии новых противотанковых ракетных комплексов и беспилотников засекречена и не подлежит разглашению.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Генштаба ВСУ на запрос LIGA.net.

Военное ведомство предоставило комментарий в ответ на информацию, которую 15 января 2018 года в своем Facebook опубликовал главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте такжеПредоставление американского оборонительного оружия дает четкий сигнал РФ, что ее действия встретят отпор в Украине - Климкин

В публикации журналист утверждал, что Генштаб принял решение внести в список потребностей ВСУ "800 современных противотанковых ракетных комплексов типа Стугна и Корсар", "несколько тысяч управляемых ракет" и "500 беспилотных летательных аппаратов".

По словам Бутусова, это якобы принятое решение означает, что "в ближайшее время это оружие будет включено в гособоронзаказ и на протяжении двух-трех лет будет поставлено в войска".

Пресс-служба Генштаба в ответе на запрос отметила, что потребность армии в оружии и технике и порядок ее удовлетворения, в том числе ПТРК "Стугна", "Корсар" и беспилотниками, определена государственной целевой оборонной программой развития вооружения и военной техники ВСУ до 2020 года.

Данная программа утверждена постановлением Кабинета министров от 30 марта 2016 года №284-6.

"Информация, содержащаяся в указанном постановлении, имеет гриф ограниченного доступа "Совершенно секретно", - сообщили в Генштабе.