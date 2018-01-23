В "ДНР" распространяют новые байки о мифических американцах в зоне АТО – ИС

Один из телеканалов в оккупированной части Донецкой области распространяет классическую байку об «американском участии» в событиях на Донбассе.

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

«…Американские военнослужащие регулярно и давно бывают в АТО и рассматривается возможность их участия непосредственного в б\д», – цитирует ИС пропагандистскую дезинформацию одного из телеканалов «ДНР».

Отмечается, что в качестве источника телеканал назвал безымянного представителя «военной разведки «ДНР».

«Показательно, что боевики так и не уточнили – с какой целью мифические американские военные ездят на оккупированный российскими бандами Донбасс», – добавили в ИС.