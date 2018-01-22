На Донбассе боевики прицельно обстреливают силы АТО, погиб военный

С начала суток в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«С начала суток агрессор совершил 6 прицельных обстрелов наших позиций. В результате одного из вражеских минометных обстрелов, к сожалению, погиб 1 военнослужащий Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

В штабе также отмечают, что российско-оккупационные группировки продолжают осуществлять огневые провокации и применять вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения на соответствующие расстояния.

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В частности, на Луганском направлении боевики среди ночи нарушили режим прекращения огня недалеко Троицкого, где вели огонь из 120-мм минометов. В течение дня оккупанты неоднократно обстреливали опорные пункты сил АТО из гранатометов и 120-мм и 82-мм минометов в районе населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении террористы применили минометы калибра 82 мм по защитникам Новотроицкого.

Ранее сообщалось, что в серой зоне в результате обстрела боевиками автобуса с пассажирами погиб гражданский.