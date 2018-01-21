В серой зоне в результате обстрела боевиками автобуса с пассажирами погиб гражданский

В серой зоне вблизи КПВВ "Оленевка" боевики обстреляли пассажирський автобус.

В результате обстрела погиб гражданский, еще один человек получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

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"По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НПФ ОРДО. По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, вследствие этих действий одно гражданское лицо погибло, еще одно - получило ранения", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отметили, что российские СМИ распространяли информацию о том, что автобус якобы был обстрелян силами антитеррористической операции. В штабе такие действия называют попыткой дискредитации украинских военных.

"Такие циничные действия российских наемников направлены на дискредитацию украинской армии в канун визита на территорию Донецкой и Луганской областей первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга", - отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, ранее Госпогранслужба сообщала о двух раненых в серой зоне.