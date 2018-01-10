"Нищета и разруха": на оккупированной Луганщине нецензурной бранью расписали "мемориал" ликвидированным боевикам (фото)

В оккупированном боевиками «ЛНР» Перевальске Луганской области неизвестные лица оставили краской нецензурные надписи на «мемориальной аллее» ликвидированным террористам.

Об этом в Facebook сообщает журналист Роман Кошмал. В своей публикации он разместил фотографии разрисованного «мемориала».

На установленных ликвидированным боевикам мемориальных досках написали нецензурные слова, а на превезенном к "мемориальной аллее" танке оставили лозунги - "Путин - Х**ло" и "ЛНР - нищета, разруха".

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Ранее в группе «Информационное сопротивление» рассказали о падении боевого духа среди боевиков "ЛНР". Отмечается, что после «переворота» и бегства главаря «республики» в Россию, в ОРЛО резко активизировались представители ФСБ.