Сутки на Донбассе: бойцы АТО не отвечали на обстрелы, двое получили ранения

Полного соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок и в дальнейшем нет. Противник продолжает обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 9 января 2018 года.

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В целом за прошедшие сутки зафиксировано 3 обстрела сил АТО со стороны боевиков. Украинские военные на провокации агрессора не поддались, и огонь в ответ не открывали.

На Луганском направлении враг применил пехотное вооружение в районе Світлодарської дуги. Сначала оккупанты из ручного противотанкового гранатомета обстреляли защитников Луганского, а впоследствии, из стрелкового оружия, беспокоили защитников Травневого.

На Донецком направлении захватчики нарушали перемирие на Приазовье. В частности, они вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и выпустили восемь мин из минометов калибра 82-мм по наших опорных пунктах вблизи Павлополя.

Как сообщал УНИАН, за сутки 8 января в результате обстрелов на Донбассе были ранены трое бойцов АТО.