С начала суток оккупанты 5 раз обстреляли подразделения сил АТО - штаб

С начала суток вдоль линии разграничения сторон на Донбассе оккупанты 5 раз обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 3 января 2018 г.

«С начала этих суток вдоль линии разграничения зафиксировано уже 5 обстрелов наших позиций со стороны противника. Все нарушения режима перемирия, как и в последние несколько дней, произошли на Донецком направлении», - сообщает штаб.

Отмечается, что в пригороде Авдеевки оккупанты обстреляли опорные пункты сил АТО из гранатометов разных видов и крупнокалиберных пулеметов.

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«Вокруг Марьинки захватчиками было выпущено 4 мины 82-го калибра. Из минометов того же калибра и гранатометов российско-оккупационные группировки вели огонь по оборонным укреплениям недалеко от шахты Бутовка», - сообщают в штабе АТО.

Кроме того, на Приазовье, возле Водяного, оккупанты применили фактически весь арсенал пехотного вооружения - гранатометы разных видов и крупнокалиберные пулеметы. В этом же районе, но недалеко от Широкино, захватчики нарушали перемирие из стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие обеспечивали выполнение всех мер по соблюдению режима тишины и ответный огонь не открывали.

На других участках обороны сил АТО нарушений перемирия не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, но оккупанты нарушают договоренности.