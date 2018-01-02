В зоне АТО с полуночи российско-террористические войска дважды нарушили перемирие

С полуночи в зоне проведения антитеррористической операции российско-террористические войска дважды нарушили перемирие на Донецком направлении.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, на линии столкновения снова не наблюдалось полного прекращения огня.

«Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие, применяя, кроме пехотного вооружения, минометы. На протяжении сегодняшнего дня захватчики произвели два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО», - сказано в сообщении.

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На Донецком направлении противник вел огонь по позициям Вооруженных сил Украины из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия возле Верхнеторецкого. А в пригороде Авдеевки оккупанты обстреляли оборонительные укрепления украинских бойцов из крупнокалиберных пулеметов.

Украинские воины ответный огонь не открывали.

На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.