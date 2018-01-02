"Игнор российского": СМИ узнали, как в Луганске встречали Новый год

Во временно оккупированном Луганске некоторые местные жители встречали Новый год по украинскому времени, проигнорировав обращение президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Об этом LIGA.net рассказали несколько источников в бывшем областном центре.

"Игнор российского Нового года, ждали нашего. Слава Украине!", - отметил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

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Сейчас разница во времени между Киевом с Луганском составляет один час.

Луганчанка Марина добавила, что удалось даже поймать одну из украинских радиостанций. "Потом тихо включили наш гимн и загадывали желание о мире. Это главное", - уточнила она.

По ее словам, таких, как она и ее родственники, в городе достаточно. "Другие же просто приспособились или еще верят, что заберет Рашка (Россия, - ред.)", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты показали предновогодний оккупированный Донецк, в котором на вывесках намекают на любовь к России, а иллюминация города очень унылая.