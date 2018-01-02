В зоне АТО при подрыве на взрывном устройстве погиб украинский военный

На Донбассе за минувшие сутки в результате подрыва на взрывном устройстве погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеПервый день нового года не принес мир на ДонбассКак передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, в целом на протяжении суток боевики осуществили 5 обстрелов позиций украинских военнослужащих по всей линии соприкосновения.

Все обстрелы, сказал Мотузяник, были прицельными, в одном случае военнослужащие ВСУ вынуждены были открывать ответный огонь.

"Именно в результате вражеских огневых провокаций ни один украинский военный не пострадал. Но без потерь минувшие сутки, к сожалению, все же не обошлись. В районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий Вооруженных сил Украины подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения, несовместимые с жизнью", - сказал Мотузяник. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего воина.