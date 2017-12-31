Последний день года в зоне АТО прошел без нарушений режима тишины

Предновогодний день в зоне проведения антитеррористической операции прошел без нарушений режима прекращения огня.

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Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

«Подразделения Вооруженных сил Украины в зоне АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима тишины по всей линии разграничения сторон и строго соблюдают Минские договоренности», - сказано в сводке.

Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с новогодними и рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было договорено об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, однако оккупанты ежедневно нарушали договоренности.