Боевики в первый день нового года с гранатометов обстреляли позиции сил АТО

Российские оккупанты в течение первого дня нового года осуществили два прицельных обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Читайте такжеСутки в зоне АТО: в результате обстрелов оккупантов ранен один украинский боецОб этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 1 января 2018 года.

«В первый день нового года на линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения», - проинформировали в штабе.

На Донецком направлении, говорится в сводке, оккупанты в новогоднюю ночь более часа вели огонь по позициям ВСУ из 82-мм минометов, гранатометов различных видов и стрелкового оружия.

На Приазовье боевики обстреляли из миномета калибра 120 мм и пехотного вооружения оборонительные укрепления сил АТО в районе Павлополя.

На других участках обороны сил АТО нарушений перемирия не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, однако оккупанты ежедневно нарушали договоренности.