Боевики все чаще используют против ВСУ диверсантов и снайперов – ИС

Российские оккупационные войска активизировали ведение снайперского огня за счет увеличения количества снайперских групп в зоне соприкосновения с подразделениями сил АТО.

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Как сообщает «Информационное сопротивление», также на ряде участков отмечается активизация ДРГ противника.

Кроме того, с 20 по 29 декабря с.г. артиллерийские подразделения «1 ак днр» и «2 ак лнр» оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили порядка 120 огневых налетов из 152-мм и 122-мм артиллерийских систем, 82/120-мм минометов, 122-мм РСЗО “Град”, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, БМП и танков.

Отмечается, что наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Крымское, Старый Айдар, Новоалександровка, Луганское, Новотошковское, Троицкое, Светлодарск, Гладосово, Новолуганское, Лозовое, Травневое, Зайцево, Верхнеторецкое, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Пески, шахта “Бутовка”, Новотроицкое, Водяное, Пищевик, Каменка, Павлополь, Лебединское и Широкино.