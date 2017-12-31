Ситуация в зоне АТО: один украинский военный получил ранение

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один военнослужащий не погиб, один получил ранение.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Всего за прошлые сутки по всей линии соприкосновения российско-оккупационные войска совершили четыре обстрела наших позиций. И в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Вместе с тем в результате подрыва неустановленного взрывного устройства в районе Крымского получил ранение один украинский военнослужащий", - сказал представитель.

По его словам, боевики соблюдали режим прекращения огня в первой половине прошедших суток.

"В первой половине дня прошедших суток в районе проведения антитеррористической операции противник соблюдал режим тишины вдоль всей линии соприкосновения. Но после обеда враг активизировался на Донецком направлении, где совершил несколько огневых провокаций против подразделений Вооруженных сил Украины и, в том числе, с использованием минометов", - сказал Мотузяник.

Он сообщил, что во второй половине боевики обстреляли позиции ВСУ, в частности, из гранатометов и минометов.

"На Донецком направлении после 14 часов боевики совершили 4 прицельных обстрела наших позиций, из которых дважды - в сторону опорных пунктов возле Павлополя. Здесь противник вел по нашим защитникам огонь из станковых гранатометов и стрелкового оружия и, кроме того, выпустил два минометных боеприпаса из миномета калибра 82 мм. Обстрелу из стрелкового оружия также подверглись наши позиции вблизи Водяного", - отметил Мотузяник.

"После 18 часов оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по защитникам Гнутово, но были быстро подавлены ответным огнем наших подразделений из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - добавил он.

В то же время представителя Минобороны по АТО отметил, что "на Луганском направлении фактов нарушения режима прекращения огня не зафиксировано".

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-центр штаба АТО информировал, что 30 декабря на Донбассе ни один украинский защитник не пострадал.