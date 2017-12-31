Поздравляем политзаключенных Кремля с Новым годом: у посольства РФ в Киеве прошел флешмоб (фото)

В Киеве возле посольства Российской Федерации прошел флешмоб в поддержку украинских политзаключенных. Об этом сообщает "112 Украина".

Читайте такжеПорошенко поручил возобновить переговоры с Россией об освобождении украинских политзаключенных

Участники акции прочитали имена тех, кто незаконно находится в России, в частности, 20 политзаключенных и 30 людей, которые находятся в РФ под следствием и поздравили их с Новым годом.

Активисты выразили надежду, что именно через СМИ те люди, которые сейчас незаконно находятся в РФ, их услышат.

Участники акции также обратились к украинской власти с просьбой ускорить процесс возвращения политзаключенных и заложников, которые находятся на Донбассе.

Отметим, что ранее в СБУ сообщили, что на данный момент 103 человека остаются в плену на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях, десятки из них - в Российской Федерации.