В Минобороны уточнили, где силы АТО вчера понесли потери

За минувшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный погиб в районе шахты Бутовка, пятеро получили ранения в районе поселков Золотое, Новолуганское, Водяное и Луганское.

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Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

«К сожалению, среди наших военных есть потери. Один украинский военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения и боевые травмы. Так, во время вражеского обстрела в районе шахты Бутовка от смертельного огнестрельного ранения погиб один военнослужащий ВСУ. Еще двое наших защитников были ранены вражескими снайперами в районе поселков Золотое и Новолуганское. Состояние одного из них характеризуется как тяжелое. Возле Луганского двое наших бойцов получили боевые травмы в результате вражеского обстрела. Кроме того, получил ранение военнослужащий Национальной гвардии. Он подорвался на взрывном устройстве возле поселка Водяное», - рассказал Мотузяник.

Он также отметил, что все раненые оперативно были доставлены в медицинские учреждения, где им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.