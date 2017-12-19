"Ваши люди занимаются резней населения Донбасса": россияне не могут забыть вопрос корреспондента УНИАН Путину (видео)

Вопрос корреспондента УНИАН об обмене пленными и позиции Кремля касательно миссии ООН на Донбассе вошел в тройку самых запомнившихся для россиян на недавней пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

«Самым запомнившимся зрителям вопросом стало обращение Ксении Собчак по теме конкуренции на выборах и оппозиции (о нем вспомнили 19%)», - говорится в материалах опроса.

В числе наиболее запомнившихся оказался и вопрос, который задал председатель совета директоров мурманского рыбокомбината Михаил Зуб (эту тему упомянули 14%). Он спросил об ограничениях для компаний-рыбопереработчиков в допуске к инвестиционным квотам по вылову водных биоресурсов.

Третьим по популярности – 8% - стал вопрос от корреспондента УНИАН о том, что Россия бросила граждан России, попавших в плен в Украине и не хочет обменивать их на украинцев, незаконно удерживаемых в РФ, а также об абсурдности позиции Кремля касательно миссии ООН на Донбассе.

С содержанием состоявшейся 14 декабря пресс-конференции Путина, по данным ВЦИОМ, знакомы в целом 60% россиян. Социологи попросили их назвать вопросы президенту и его ответы, которые запомнились и понравились больше всего.

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Отмечается, что на их фоне социальные темы запомнились россиянам меньше. Например, 6% респондентов упомянули вопросы о повышении пенсионного возраста, увеличении пенсий, еще 5% запомнили темы о материнском капитале, поддержке семей.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 15-17 декабря 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

14 декабря корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина спросил у него, будет ли тот занимать такую же абсурдную позицию относительно Донбасса. Этот вопрос вызвал возмущение аудитории, присутствующие выкрикивали "Провокация!".

"Если вы все-таки выиграете выборы, возможно, вы и дальше будете занимать такую абсурдную позицию относительно Донбасса, относительно миротворцев... И на практике, люди ваши, которые там решают вопросы, они и занимаются резней населения Донбасса...", - спросил украинский журналист, чем вызвал возмущение аудитории.