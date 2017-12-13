Журналист рассказал об австралийце, который служит в ВСУ вблизи Дебальцево (фото)

В Вооруженных силах Украины возле оккупированного Дебальцево служит Итан Тиллинг, родом из Австралии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Итан, например, успел послужить в австралийской артиллерии. "Честно говоря", - признался он мне, - "я не думал, что на Донбассе ее применяют так активно", - рассказал журналист.

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По словам Цаплиенко, они познакомились в окопах на передовой в тот день, когда на стол Трампу попал проект военного бюджета Америки, который предусматривал 350 миллионов долларов на военные нужды Украины.

"Австралиец Тиллинг, узнав об этом, улыбнулся своей фирменной улыбкой и сказал: "Знаете, я понимаю, что оружие - это хорошо. Но я знаю, что когда возникает угроза, Америка, Британия, Австралия, остальные страны НАТО посылают свои военные контингенты и решают проблему. И все, конец войне. Поэтому я не понимаю, почему они так не делают в Украине", - поделился словам австралийца журналист.

Ранее Цаплиенко сообщал, что российский актер Анатолий Пашинин, который перебрался в Украину, служит добровольцем украинской армии на Донбассе.