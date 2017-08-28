Воюющий в АТО за Украину российский актер не исключает мести за это

Известен по съемкам в фильме "Грозовые ворота" российский актер Анатолий Пашинин воюет на стороне украинцев в войне с Россией на территории Донбасса. В интервью ТСН он рассказал, что не исключает вероятной мести ему за это.

"Я знаю, что когда из Киева вывозят двух моих друзей и одного довозят в Белгород трупом, потому что он был на инсулине. Другого вывезли и я не знаю, что с ним. Конечно, я не знаю, что будет. Я ничего не исключаю", - ответил он на вопрос о вероятности нападения на него или мести.

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При этом Пашинин считает, что здесь намного безопаснее и лучше.

"Я знаю, что когда стреляют, то ребята знают, что надо открыть аптечку, засунуть израильский пакет, который кровь останавливает. Я себе думал, когда "Химика" ранило: "Черт побери, меня бы на гражданке где-то бы шлепнули, а кто мне засунет в дырку этот пакет". Здесь и для мозгов полезнее. Они заняты работой", - убежден российский актер.

Как сообщал УНИАН, Пашинин уже больше месяца воюет в 8-м батальоне "Украинской добровольческой армии".