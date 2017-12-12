В "ДНР" задумали открыть свое "представительство" в Париже – ИС

Руководство так называемого «министерства иностранных дел «ДНР», получило от кураторов из ФСБ РФ новую задачу.

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в частности, «офисному представительству «ДНР» во Франции» (г. Марсель) поручено наладить отношения между образовательными учреждениями псевдореспублики и Франции.

«Приоритетом в задании определено создание «региональных корреспондентов» из числа французских «медийных активистов» для освещения указанного сотрудничества, а также других совместных гуманитарных проектов», – сообщает ИС.

Кроме того, по данным группы, «министерством иностранных дел днр» планируется открытие нового «представительства» в Париже.