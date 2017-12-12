Причиной конфликта между главарями "ЛНР" были деньги от Кремля - Тука

Причиной конфликта между министром внутренних дел т.н. «ЛНР» Игорем Корнетом и новым главарем «республики» Леонидом Пасечником с одной стороны и экс-главой «ЛНР» Игорем Плотницьким с другой были финансовые потоки.

Об этом "Главреду" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

По его мнению, нарастание конфликта началось, когда Плотницкий публично унизил Корнета.

"Эскалация началась, когда в ходе заседания "народного совета ЛНР" выступила женщина, которая попросила защиты у Плотницкого. Эта женщина поехала из-за боевых действий, а вернувшись обнаружила, что Корнет поселился в ее доме. Плотницкий стал на ее сторону, а потом перед телекамерами выселил Корнета из захваченного дома. Корнет этого не стерпел и начал "народную революцию", - пояснил Тука.

Он отметил, что участники конфликта лишь «марионетки, кукловоды находятся в Москве».

Читайте такжеВ Москве анонсировали "выборы" главарей боевиков на Донбассе

"В квази-государствах происходит только то, чего пожелают в Кремле. Захарченко несколько раз пытался продвинуть тезис об объединении "ЛНР" и "ДНР", но каждый раз против этого категорически протестовал Плотницкий. Так что и "объединения" не будет, так как ни один из бандитов не согласится слезть с финансовых потоков", - добавил Тука.

Напомним, 24 ноября главой «ЛНР» стал так называемый «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник. По его словам, Плотницкий «подал в отставку» по состоянию здоровья из-за последствий контузии. Также он сообщил, что Плотницкий назначен уполномоченным «ЛНР» относительно выполнения Минских договоренностей.