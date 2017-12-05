Неделю находился в коме: в больнице Днепра умер раненый на Донбассе 31-летний военный

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова от ранений, несовместимых с жизнью, скончался боец из Кривого Рога Андрей Кавун. Об этом сообщил заместитель главврача больницы Юрий Скребец.

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По его данным, 31-летний боец получил тяжелое огнестрельное сквозное ранение в голову в зоне боевых действий на востоке Украины. Он неделю находился в коме и так пришел в себя, передает Радио Свобода.

Андрей Кавун служил в 74-м отдельном разведбатальоне. Как сообщили в больнице имени Мечникова, сейчас в медицинском учреждении находится шестеро бойцов в крайне тяжелом состоянии.

4 декабря в больнице сообщили о смерти от ран, несовместимых с жизнью, еще одного военнослужащего – Юрия Рудика из Ривненской области, которому в зоне боевых действий снайпер попал в голову.