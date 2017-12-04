ООН: гуманитарные организации срочно нуждаются в 187 миллионах долларов для помощи Донбассу

Гуманитарные организациям понадобится 187 млн долларов для предоставления жизненно важной гуманитарной помощи и защиты 2,3 миллиона человек на востоке Украины в 2018 году.

Как сообщили в Представительстве ООН в Украине, сегодня координатор системы ООН в Украине Нил Вокер представил План гуманитарного реагирования на 2018 год, целью которого является предоставление критически важной гуманитарной помощи и защиты для 2,3 миллиона человек в течение 2018 года.

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«Население восточной Украины продолжает страдать от последствий продолжающегося конфликта. И хотя новости Украины уже не в центре внимания, люди продолжают нуждаться в нашей помощи, поэтому сегодня я призываю международное сообщество продемонстрировать свою солидарность, поддержав это важное обращение», - сказал Вокер во время презентации.

Как отметили в Представительстве ООН в Украине, из 4,4 млн пострадавших от конфликта граждан около 3,4 млн находятся в сложнейшей гуманитарной ситуации и нуждаются в помощи и защите. При этом 32 международные и 16 национальных агентств намерены оказать помощь для 2,3 млн человек, которые относятся к наиболее уязвимым слоям. Особое внимание будет уделяться пожилым людям, женщинам и детям.

Чтобы добраться до них с жизненно необходимой гуманитарной помощью, оказать поддержку и защиту, срочно нужна сумма в 187 млн долл.

Гуманитарные организации обращаются к международному сообществу с просьбой немедленно способствовать указанному плану, поскольку без таких взносов ООН и неправительственные организации не смогут помогать уязвимым общинам в суровые зимние месяцы, отмечается в сообщении.

Также Вокер подчеркнул, что «гуманитарная ситуация в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто окончательного прекращения огня, чтобы люди имели возможность начать восстанавливать свою жизнь».