В Майорске боевики обстреляли автомобиль местного жителя
Пуля попала в машину в то время, когда водитель ставил ее в гараж.
Пророссийские боевики обстреляли гражданский автомобиль в Майорске Донецкой области.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
«Вчера вечером в Майорске рашисты обстреляли гражданский автомобиль. Как докладывает председатель ВГА Зайцевого Владимир Весёлкин, пуля, выпущенная со стороны оккупированной территории (с террикона шахты имени Изотова), попала в автомобиль в то время, когда водитель - местный житель - ставил ее в гараж. Надо считать чудом то, что человек отделался лишь испугом», - отметил он.
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По словам Жебривского, это очередное подтверждение того, что «для пророссийских батраков слова «перемирие» и «безопасность гражданских» - пустой звук».