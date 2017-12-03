С начала суток боевики осуществили 19 обстрелов позиций сил АТО - штаб

С начала суток российско-террористические войска 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«В частности, на Луганском направлении оккупанты стреляли из 82-мм миномета по опорным пунктам сил АТО вблизи Золотого. Из гранатометов различных типов враг вел огонь на подступах к Крымскому, Новоалександровку, Троицкому, Зайцево и Новгородскому, а в районе Новолуганского, Малинового и Луганского беспокоил защитников из стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Донецком направлении эпицентром противостояния осталось Приазовье. Здесь противник вел огонь из минометов, гранатометов и пехотного вооружения на подступах к Широкино, Водяному, Талаковке и Павлополю. Несколько раз из минометов и гранатометов различных модификаций боевики обстреливали украинских воинов в пригороде Авдеевки, а в районе Новотроицкого зафиксирован огонь вражеского снайпера.

«В случае необходимости украинские военнослужащие давали агрессору адекватный ответ», - добавили в пресс-центре.

Как сообщалось, в течение 2 декабря зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате вражеских обстрелов один воин ВСУ был ранен, еще двое - получили боевые травмы.