Волонтеры заявляют о взятии под контроль ВСУ Верхнеторецкого, в штабе АТО отчитываются об "улучшении тактического положения"

Село Верхнеторецкое в Ясиноватском районе Донецкой области полностью контролируют силы АТО. Об этом в Facebook со ссылкой на бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады сообщил телеведущий, волонтер Сергей Притула.

"Полностью взяли под контроль Верхнеторецкое. Город полностью под нашим контролем. Никаких серых зон", - заявил он.

Его данные подтверждают источники LIGA.net в прифронтовой зоне.

"Военные поменяли конфигурацию линии боевого столкновения в серой зоне так, что их позиции теперь вплотную подошли к позициям гибридной российской армии. Все маневры сделаны без нарушений минских соглашений", - подчеркивает источник.

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В то же время штаб АТО не подтверждает и не опровергает эти данные. Так, сказано, что ВСУ на донецком направлении "улучшили тактическое положение".

"Вооруженные Силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей, согласно положениям которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в рамках территорий, определенных этими договоренностями. Отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины на донецком направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении ведомства.

Рануше сообщалось, что украинские военные освободили сразу два села на Светлодарской дуге.