РФ после переворота в "ЛНР" пугает местных жителей "террористической угрозой со стороны Украины" – Минобороны
В оккупированных районах Луганщины увеличилась интенсивность пропаганды с целью запугивания наличием якобы террористической угрозы со стороны Украины.
Россия усилила пропаганду в оккупированных районах Луганской области, запугивая местных жителей якобы «террористической угрозой со стороны Украины».
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«По информации Главного управления разведки Минобороны, российское руководство активизировало меры по повышению влияния на население временно оккупированной территории Луганской области», - заявил он.
По словам Лысенко, «увеличилась интенсивность пропагандистских мероприятий с целью запугивания рядовых жителей наличием якобы террористической угрозы со стороны Украины».