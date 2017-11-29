РФ после переворота в "ЛНР" пугает местных жителей "террористической угрозой со стороны Украины" – Минобороны

Россия усилила пропаганду в оккупированных районах Луганской области, запугивая местных жителей якобы «террористической угрозой со стороны Украины».

Читайте такжеУ Захарченко сделали заявление по объединению "ДНР" и "ЛНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«По информации Главного управления разведки Минобороны, российское руководство активизировало меры по повышению влияния на население временно оккупированной территории Луганской области», - заявил он.

По словам Лысенко, «увеличилась интенсивность пропагандистских мероприятий с целью запугивания рядовых жителей наличием якобы террористической угрозы со стороны Украины».