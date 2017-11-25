Промывка мозгов продолжится: в "ЛНР" после бегства Плотницкого возобновило вещание местное ТВ

Сегодня луганская телерадикомпания "ГТРК ЛНР" возобновила вещание. Об этом было объявлено в информационной программе "Вести-экспресс".

Отмечается, что подконтрольная группировке "ЛНР" компания на некоторое время прекращала вещание якобы из-за повреждения оборудования. Причины повреждения ведущей программы названы не были, передают "Новости Донбасса".

Отметим, что канал также возобновил вещание в интернете.

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22 ноября тогдашний главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий обвинил в прекращении вещания "ГТРК ЛНР" людей уволенного "министра "МВД" Игоря Корнета.

Корнет обвинял главу "ГТРК ЛНР" Анастасию Шуркаеву в связях с украинскими спецслужбами. Где сейчас находится Шуркаева – неизвестно. По информации СМИ, она покинула Луганск вместе с Плотницким.

Вчера в "ЛНР" объявили, что Плотницкий подал в отставку "по состоянию здоровья". Вместо него исполняющим обязанности главаря "ЛНР" стал глава "МГБ ЛНР" Леонид Пасечник.