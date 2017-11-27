Три дня не дожил до 27-го дня рождения: на Донбассе погиб украинский снайпер (фото)

14:40, 27 ноября 2017
Война
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О времени прощания и захоронения военного сообщат отдельно.

Перепелица погиб 25 ноября / фото facebook.com/PozyvnoyAskold

25 ноября 2017 года на Донбассе погиб младший сержант Перепелица Максим Олегович. Он три дня не дожил до своего 27-го дня рождения, написал на своей странице в Facebook "киборг" Валерий Логинов.

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Перепелица проходил службу по контракту на должности снайпера роты снайперов 95-й бригады высокомобильных десантных войск Украины. Он погиб в бою вблизи одного из опорных пунктов поселка Верхнеторецкое.

Как сообщал УНИАН, младший сержант Денис Кривенко с позывным "Ниндзя" погиб 23 ноября вблизи Крымского на Луганщине в бою с врагом.

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Теги: #смерть военного#погиб снайпер Перепелица