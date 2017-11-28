Аваков раскрыл численность российских войск и техники на Донбассе (инфографика)

12:03, 28 ноября 2017
Война
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Управления боевиками на Донбассе осуществляет Оперативное командование Южного военного округа ВС РФ, отметил Аваков.

Аваков рассказал, сколько техники и войск РФ на Донбассе / фото facebook.com/mvs.gov.ua

На Донбассе больше тяжелой техники противника, чем на вооружении Великобритании. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Отмечается, что под видом военизированных формирований "ЛНР/ДНР" работает оперативная группировка российских оккупационных войск, в состав которой входят первый и второй российские армейские корпуса.

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"Общая численность первого и второго российского армейского корпуса – 35, 5 тысяч, танков – 478, бронемашин – 848, систем залпового огня к 208, минометов до 750, противотанковых средств 3. 478 танков и 800 БТР – это больше, чем есть на вооружении Великобритании", - говорится в сообщении.

Аваков рассказал, что управление боевиками на Донбассе осуществляет Оперативное командование Южного военного округа ВС РФ.

"Управление группировками российских войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины осуществляется Оперативным командованием, созданным на базе штаба 8-й Армии Южного военного округа РФ (Новочеркасск)", - подчеркнул глава МВД.

В состав группировки входят 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск) корпуса, состоящие из местного населения, наемников и кадровых российских военных.

фото facebook.com/mvs.gov.ua
фото facebook.com/mvs.gov.ua

Корпуса усилены подразделениями из состава округов, видов, родов войск ВС РФ, действующих на ротационных основах. Они являются первым эшелоном войск на этом направлении. Второй эшелон, по словам министра, составляют подразделения 8-й армии.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что на территориях оккупированного Россией Донбасса сейчас находится военная сила, равна силам почти всех европейских стран-членов НАТО.

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Теги: #армия РФ на Донбассе#российская техника на Донбассе