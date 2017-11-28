Аваков раскрыл численность российских войск и техники на Донбассе (инфографика)

На Донбассе больше тяжелой техники противника, чем на вооружении Великобритании. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Отмечается, что под видом военизированных формирований "ЛНР/ДНР" работает оперативная группировка российских оккупационных войск, в состав которой входят первый и второй российские армейские корпуса.

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"Общая численность первого и второго российского армейского корпуса – 35, 5 тысяч, танков – 478, бронемашин – 848, систем залпового огня к 208, минометов до 750, противотанковых средств 3. 478 танков и 800 БТР – это больше, чем есть на вооружении Великобритании", - говорится в сообщении.

Аваков рассказал, что управление боевиками на Донбассе осуществляет Оперативное командование Южного военного округа ВС РФ.

"Управление группировками российских войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины осуществляется Оперативным командованием, созданным на базе штаба 8-й Армии Южного военного округа РФ (Новочеркасск)", - подчеркнул глава МВД.

В состав группировки входят 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск) корпуса, состоящие из местного населения, наемников и кадровых российских военных.

Корпуса усилены подразделениями из состава округов, видов, родов войск ВС РФ, действующих на ротационных основах. Они являются первым эшелоном войск на этом направлении. Второй эшелон, по словам министра, составляют подразделения 8-й армии.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что на территориях оккупированного Россией Донбасса сейчас находится военная сила, равна силам почти всех европейских стран-членов НАТО.